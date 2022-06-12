HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale'de dehşet! Cinnet getiren oğul, anne ve babasını bıçakla katletti

Çanakkale'de dehşet! Cinnet getiren oğul, anne ve babasını bıçakla katletti

12.06.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşandı. Cinnet getiren Mustafa Karakoloğlu (36), annesi Refika (66) ve babası Ali Karakoloğlu’nu (63) bıçaklayarak öldürdü.

Çanakkale'de dehşet! Cinnet getiren oğul, anne ve babasını bıçakla katletti

Olay, saat 18.30 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa Karakoloğlu, iddiaya göre evlerinde, annesi Refika ve babası Ali Karakoloğlu ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Mustafa Karakoloğlu, çıkan tartışmanın ardından cinnet getirerek, annesi ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı, cinayeti işledikten sonra, babası Ali Karakoloğlu'nun işlettiği köy kahvesine gidip, muhtar Süleyman Yalçın'a anne ve babasını öldürdüğünü anlattı. Muhtar Yalçın, durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri, Mustafa Karakoloğlu'nu gözaltına aldı.

qq

Yaşamını yitiren karı- kocanın cenazesi ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kendisinin, işten gelmeden önce cinayetin işlendiğini belirten komşu Necip Sarı, "İnsanların anlattığına göre Mustafa, evde anne ve babasıyla tartışmış. Ardından da anne ve babasını öldürmüş. Sonra köy kahvesine gitmiş, olayı muhtara anlatmış" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge uyardı!Hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge uyardı!
İçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklamasıİçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklaması
Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…
Anahtar Kelimeler:
cinayet Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi!

Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi!

İçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklaması

İçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklaması

Cenazede gerginlik! 'Oğlumdan beter katliam yaparım'

Cenazede gerginlik! 'Oğlumdan beter katliam yaparım'

Düğün yolunda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düğün yolunda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Lunaparkta feci kaza: Salıncak yerinden koptu! "Binmeyin" dedikten saniyeler sonra...

Lunaparkta feci kaza: Salıncak yerinden koptu! "Binmeyin" dedikten saniyeler sonra...

İlginizi Çekebilir

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.