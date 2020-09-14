HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale'de feci olay! 50 yıl önce ölen babasıyla aynı şekilde aynı traktörle hayatını kaybetti

Çanakkale'de feci olay! 50 yıl önce ölen babasıyla aynı şekilde aynı traktörle hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 22:40 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü Hasan Yalçın (72), hayatını kaybetti. Hasan'ın babası Mehmet Yalçın'ın da 50 yıl önce aynı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak can verdiği ortaya çıktı.

Çanakkale'de feci olay! 50 yıl önce ölen babasıyla aynı şekilde aynı traktörle hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Ağaçköy köyü yakınlarında meydan geldi.

Tarlasından eve geri dönen emekli polis memuru Hasan Yalçın yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yalçın, ters dönen traktörün altında kaldı.

Kazayı gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Yalçın'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

50 YIL ÖNCE BABASI DA AYNI TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK CAN VERMİŞ

Öte yandan, Hasan Yalçın'ın babası Mehmet Yalçın'ın da 50 yıl önce aynı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız... Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız...
İzmir'de kaçak kazıda göçük!İzmir'de kaçak kazıda göçük!
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Ölmeden önce yoğun bakımdan paylaştı! Yürek sızlatan anlar
Ölmeden önce yoğun bakımdan paylaştı! Yürek sızlatan anlar
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Küvet pozuna ‘ucube’ diyen takipçisine şok cevap!
Küvet pozuna ‘ucube’ diyen takipçisine şok cevap!
Tepki yağdı! 'Göğsü kaldırır'
Tepki yağdı! 'Göğsü kaldırır'
Uğur Dündar duyurdu: Biraz önce İçişleri Bakanı Soylu aradı
Uğur Dündar duyurdu: Biraz önce İçişleri Bakanı Soylu aradı
3 yaşındaki Alya'nın acı ölümü! Bamya yedikten sonra fenalaştı
3 yaşındaki Alya'nın acı ölümü! Bamya yedikten sonra fenalaştı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
Tekirdağ'da pazar yerinde dehşet! Defalarca bıçaklanan kadın kanlar içinde yere yığıldı
Defalarca bıçaklanan kadın kanlar içinde yere yığıldı
Son dakika: İzmir'de kaçak kazıda göçük!
İzmir'de kaçak kazıda göçük!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Türk Kızılay personelinin ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Türk Kızılay personelinin ailesine başsağlığı
Sulama yapan tankere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Sulama yapan tankere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan sözler: Salgın İstanbul'da yeniden başladı
Rakamları paylaşıp uyardı! Ankara'nın ardından İstanbul da alarm veriyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür
Bakan Koca'dan, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.