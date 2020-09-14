Çanakkale'de feci olay! 50 yıl önce ölen babasıyla aynı şekilde aynı traktörle hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Ağaçköy köyü yakınlarında meydan geldi.

Tarlasından eve geri dönen emekli polis memuru Hasan Yalçın yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yalçın, ters dönen traktörün altında kaldı.

Kazayı gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Yalçın'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

50 YIL ÖNCE BABASI DA AYNI TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK CAN VERMİŞ

Öte yandan, Hasan Yalçın'ın babası Mehmet Yalçın'ın da 50 yıl önce aynı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

