Çanakkale’de göçmenleri taşıyan bot battı: 4'ü çocuk 20 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup batan bottaki 4'ü çocuk 20 kaçak göçmenin cenazesine ulaşıldı. Kaçak göçmenlerden 2'si kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2'si de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada,

"Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. Başta Sahil Güvenlik Komutanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımız tarafından arama ve kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanları kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 8 kişinin de cenazesine ulaşılmıştır" denildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken kötü haberler gelmeye devam ediyor.

ÖLENLERİN SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 8 mil açığında alabora olup, batan bottaki 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Ölenlerin sayısı böylelikle 20'ye yükseldi.

(İHA-DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





