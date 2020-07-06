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  4. Çanakkale'de hafızalara kazınan kare! Kedisine sarılıp gözyaşlarıyla evini terk etti

Çanakkale'de hafızalara kazınan kare! Kedisine sarılıp gözyaşlarıyla evini terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 20:04 | Son Güncelleme

Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası’ndaki orman yangını sebebiyle yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Yalova köyünün ardından tedbir amaçlı Kumköy ve Bigalı köyü de boşaltıldı. Vatandaşlar kendi imkanları ve kurum araçlarıyla köylerinden uzaklaşırken, bir kız çocuğunun kedisine sarılarak ağlaması dikkat çekti.

Çanakkale'de hafızalara kazınan kare! Kedisine sarılıp gözyaşlarıyla evini terk etti

Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası’ndaki orman yangını sebebiyle yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Yalova köyünün ardından tedbir amaçlı Kumköy ve Bigalı köyü de boşaltıldı. Vatandaşlar kendi imkanları ve kurum araçlarıyla köylerinden uzaklaşırken, bir kız çocuğunun kedisine sarılarak ağlaması dikkat çekti.

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3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Tarihi yarımada içindeki Ilgardere mevkiinde 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Şiddetli poyrazın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında, Yalova köyünün ardından Kumköy ve Bigalı köyü de boşaltıldı.

Vatandaşlar kendi imkanları ve kurum araçlarıyla yıllardır yaşadıkları evlerini terk ederken, bir kız çocuğunun kedisine sarılarak ağlaması yürekleri burktu.

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DENİZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Havadan ve karadan müdahalenin yanı sıra, denizden de söndürme ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekiplerin rahat çalışması için Çanakkale boğazındaki çift yönlü geçiş ticari gemilere kapatıldı. (İHA)

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