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  4. Çanakkale'de sığırcık kuşları, gökyüzünde şov yaptı

Çanakkale'de sığırcık kuşları, gökyüzünde şov yaptı

26.02.2021 13:15 | Son Güncelleme:
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Çanakkale'de sığırcık kuşları, gökyüzünde şov yaptı

Çanakkale'de ortalama 70 kilometre hızla uçabilen sığırcık kuşları, gökyüzünde şov yaptı. Sığırcık kuşlarının görsel şovu, sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde, göç yolundaki sığırcık kuşları, gökyüzünde akrobatik hareketleriyle dikkat çekti. Binlerce sığırcık kuşunun aynı anda yaptıkları hareketler görenleri mest etti. Uçarken mekanik sesler çıkartan sığırcık kuşları, gürültücü ve taklitçi olmalarıyla biliniyor.

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Saatte 70 kilometre hızla uçan ve 1000 kilometre yol kat edebilen sığırcık kuşlarının görsel şovu, sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Kuşların, bölgedeki tarlaya iniş yapmaları ile beslenmeleri de görüntülendi. Genellikle meyve ve sebzelerin tohumlarını yiyen kuşlar, sesleriyle de çekirgeleri kaçırıyor.

DHA

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