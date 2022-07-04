HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale'de suya zam! Yüzde 35 oranında...

Çanakkale'de suya zam! Yüzde 35 oranında...

04.07.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Belediyesi suya yüzde 35 zam yapma kararı aldı. Belediye meclisinde oylanan, İYİ Partili bir üyenin çekimser oyu ve AK Partili üyelerin ret oyu verdiği 'suya yüzde 35 zam maddesi', CHP’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

Çanakkale'de suya zam! Yüzde 35 oranında...

Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında suya yüzde 35 zam yapıldı. Birinci kademe tarife ücreti metreküp başına 4,77’den 6,20’ye yükseldi.

2

Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclisinde gündem maddeleri arasında yer alan suya zam görüşüldü. Yapılan sunumun ardından konutta 0 ile 10 metreküp arası olan birinci kademede 4.77 TL olan metreküp ücreti 6.20 TL’ye, 5.45 TL olan ikinci kademe ücreti 8 TL’ye yükseltilirken, 30 metreküp ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

1

AK PARTİ ÜYELERİ RET OYU VERDİ

İYİ Partili bir üyenin çekimser oyu ve AK Partili üyelerin ret oyu verdiği suya yüzde 35 zam maddesi, mecliste CHP’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onlarcası kamyonetin kasasından çıktı! Jandarma ekipleri fark ettiOnlarcası kamyonetin kasasından çıktı! Jandarma ekipleri fark etti
Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen o fotoğraf mı?Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen o fotoğraf mı?
Babacan, 'Bunu da gizli, saklı yapıyorlar' deyip duyurdu: Son 6 ayda...Babacan, 'Bunu da gizli, saklı yapıyorlar' deyip duyurdu: Son 6 ayda...
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!

Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı!

İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Erdoğan' açıklaması! 'Görevden alınabilirim'

İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Erdoğan' açıklaması! 'Görevden alınabilirim'

Kulüp başkanı suikaste uğramıştı! Nuriş'ten şok açıklama

Kulüp başkanı suikaste uğramıştı! Nuriş'ten şok açıklama

Belediye meclisinde 'PKK' gerginliği! 'Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere'

Belediye meclisinde 'PKK' gerginliği! 'Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere'

İlginizi Çekebilir

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.