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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 30 şüpheli gözaltında

29.10.2022 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 30 şüpheli gözaltında

Çanakkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma”, “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçlarıyla ilgili 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Toplam 220 personelle narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyon kapsamında, şüphelilerin ev ve işyerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 211,93 gram sentetik uyuşturucu, 380 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 23 adet sikke, 6 tabanca, 1 pompalı tüfek ile 81 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 11'inin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale uyuşturucu operasyon

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