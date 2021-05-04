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  4. Çanakkale, haftalık vaka sayısı en yüksek 4'üncü kent oldu

Çanakkale, haftalık vaka sayısı en yüksek 4'üncü kent oldu

04.05.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubu 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir hafta içerisinde 838,89'dan 439,11'e düştü. Çanakkale, buna rağmen Türkiye'de haftalık vaka sayısının en yüksek olduğu 4'üncü kent oldu.

Çanakkale, haftalık vaka sayısı en yüksek 4'üncü kent oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 17-23 Nisan haftalık vaka sayısı tablosunda, Çanakkale'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 838,89 olarak gerçekleşirken, bugün açıklanan 24-30 Nisan tablosunda bu rakam 439,11'e geriledi. 10-16 Nisan haftasındaki 962,98 olan vaka sayısıyla Türkiye'de birinci olan Çanakkale, bu hafta ise 439,11 olarak açıklanan rakamla İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'dan sonra Türkiye dördüncüsü oldu. 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir önceki haftaya göre 399,78 kişi azalmasına rağmen, kentte tedirginlik sürdü.

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Çanakkale'de 8-14 Şubat haftasında 37,61 olan vaka sayısı, 24-30 Nisan haftasında 439,11 olarak gerçekleşirken, vaka sayısındaki artış 11.5 kat olarak gerçekleşti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çanakkale

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