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Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 21 kişiye yakalama kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 12:27 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik 21 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Çanakkale merkezli, Gaziantep, Hatay, Ağrı, Kahramanmaraş, Niğde, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Hakkari, Kırıkkale ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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