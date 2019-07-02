"Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi" protokolü imza töreni

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında "Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi" kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. SBÜ Rektörlük Binası'nda düzenlenen törene, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan İsmail Kaşdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sadrettin Pençe ve Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar ile diğer ilgililer katıldı. Prof. Dr. Erdöl, törende yaptığı konuşmada, Türk tarihinin altın sayfalarından olan, eşsiz kahramanlıkların yaşandığı, vatan ve millet sevgisinin sembolleştiği, ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kutsal saydığı değerler için canını feda ederek "Çanakkale geçilmez" destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası'nda kurulacak müze için protokol imzaladıklarını ifade etti. Müzenin Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin devamı olarak kurulan üniversite için çok büyük anlam ve önem ifade ettiğini dile getiren Erdöl, Çanakkale Savaşı'nda, herkesin cepheye gönüllü olarak müdahil olduğunu, Tıbbiyelilerin de Çanakkale'de ve görev verilen her yerde Mehmetlere şifa olanlardan ya da bu toprakları vatan kılmak için şehadet şerbetini içenlerden olmayı seçtiklerini aktardı.

Erdöl, 1915'te tüm hocaların ve öğrencilerin askeri birliklere dağıtılması nedeniyle Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bir yıl kapalı kaldığını ve Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak hizmet verdiğini anlatarak, şunları kaydetti: "1. Dünya Savaşı boyunca toplam 765 tıp öğrencisinden 346'sı şehit düştü ve geri dönemedi. 1915'te Tıbbiyye'ye kaydolan 1. sınıf öğrencilerinin tamamı Çanakkale'de şehit düştü ve bu nedenle de Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 1921'de hiç mezun veremedi.

Çanakkale'de öncü meslektaşlarımızın muhteşem hatıralarının yaşatılacağı bir müze açmak çok şükür bizlere nasip oldu. Bu müzeyi gezen vatandaşlarımız öncü meslektaşlarımızın milli mücadeledeki cesaret ve fedakarlıklarını hissederek yaşayacaklardır.

Çanakkale alan başkanlığına destekleri için teşekkür ediyorum." - "Kullanılan orijinal eserler Çanakkale ruhuna büyük katkı sağlamıştır" İsmail Kaşdemir de Çanakkale ruhunun doğduğu topraklarda görev yapmanın sorumluluğuyla çalışmalarını devam ettirdiklerini aktararak, şöyle devam etti: