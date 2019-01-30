Çanakkale’de 97 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 97 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’nca Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi’nde Kocaköy sahil şeridinde ve Büyükhüsun köyü Tekev mevkiinde zeytinlik arazide yapılan 3 farklı operasyonda organizatör olduğu iddia edilen bir şüpheli ile 97 mülteci yakalandı. Öte yandan operasyonlarda 1 adet minibüs ve 38 adet can yeleği ele geçirildi.
Adli makamların talimatı gereği ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, yakalanan mülteciler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör olduğu iddia edilen bir kişi sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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