HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale’de FETÖ üyesi akrabalarının evinde yakalandı

Çanakkale’de FETÖ üyesi akrabalarının evinde yakalandı

05.01.2021 12:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çanakkale’de FETÖ üyesi akrabalarının evinde yakalandı

Çanakkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı akrabalarının evinde yakalandı.Çan ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı S.D.’nin akrabalarının evinde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bir süre evi teknik ve fiziki takibe aldı.

Çanakkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı akrabalarının evinde yakalandı.
Çan ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı S.D.’nin akrabalarının evinde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bir süre evi teknik ve fiziki takibe aldı. 2 Ocak Cumartesi günü zanlı S.D.’nin akrabalarının evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, FETÖ/PDY S.D. ile saklanmasına yardım eden B.K., A.K. ve H.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Çan İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri devam eden S.D. isimli FETÖ/PDY isimli zanlı 3 Ocak Pazar günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüphelinin Çan İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri devam ediyor.

Çanakkale’de FETÖ üyesi akrabalarının evinde yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye'ye getirildiSağlık Bakanlığı harekete geçti! Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye'ye getirildi
Jandarma Genel Komutanlığına memur ve personel alımı!Jandarma Genel Komutanlığına memur ve personel alımı!

En Çok Okunan Haberler

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye'ye getirildi

Beşiktaş'taki üniversitelilerin yılbaşı partisinde feci olay! Genç kız Deniz Büçkün hayatını kaybetti

Yılbaşı partisinde genç kızın feci ölümü

Dolandırıcıların yeni taktiği koronavirüs aşısı! Bu tuzağa düşmeyin

Dolandırıcıların yeni taktiği koronavirüs aşısı!

Koronavirüsü yenen eczacı: Kendimi mayın tarlasında gibi hissettim

Koronavirüsü yenen eczacı: Kendimi mayın tarlasında gibi hissettim

Ordu'daki ‘köpek besleme’ tartışması! O anlar kamerada

Ordu'daki ‘köpek besleme’ tartışması! O anlar kamerada

Son günlerde esnafın kabusu oldu! Uzmanlardan sahte para uyarısı

Son günlerde esnafın kabusu oldu! Uzmanlar uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.