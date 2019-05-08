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Çanakkale’de kaçak kazıda zemin mozaiği ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

Kaçak kazı alanında bulunan ve geometrik desenler, madalyon şekilleri ile antik yazıların yer aldığı mozaikle ilgili Çanakkale Müze Müdürlüğü çalışma başlattı - Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kaçak kazıyı yaptığı ileri sürülen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de Parion Antik Kenti yakınlarında yapılan kaçak kazıda zemin mozaiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Lapseki'ye bağlı Güreci köyünün Üstünlü mevkisinde, Fahrettin Enan'a ait tarım arazisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçak kazı yapılan alanın zemininde geometrik desenler, madalyon şekilleri ve antik yazılar bulunan bir mozaik ortaya çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen Çanakkale Müze Müdürlüğünden görevliler, mozaik alanında kurtarma kazısı için çalışma başlattı. Yapılacak incelemeyle mozaiğin hangi döneme ait olduğu belirlenecek.

Öte yandan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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