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Çanakkale'de okullar il genelinde tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:08 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de üç gündür etkili olan poyraz ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün il genelinde tatil edildi.

Çanakkale'de okullar il genelinde tatil edildi

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de üç gündür etkili olan poyraz ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün il genelinde tatil edildi. Gökçeada'ya 3'üncü günde de seferler yapılamadı.
Çanakkale'de Cumartesi gününden beri etkili olan poyraz fırtınası ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Çanakkale Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, kent merkezi ile 8 ilçede okulların tatil edildiği duyuruldu. Valilikten bu sabah yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ayvacık, Ezine ve Bozcaada ilçeleri de okulların tatil edildiği duyuruldu. Böylece ilk ve orta dereceli okullar il genelinde tatil edildi.
GÖKÇEADA'YA 3 GÜNDÜR ULAŞIM YOK
Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında bugün de tüm seferler iptal edildi. Cumartesi gününden beri Gökçeada'ya deniz ulaşımı sağlanamıyor. Bozcaada-Geyikli arasında ise, sabah seferleri yapılamadı. Gestaş firması yetkilileri, saat 10.00'da Bozcaada'dan Geyikli'ye, 11.00'de ise Geyikli'den Bozcaada'ya sefer yapılacağını açıkladı.

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Çanakkale'de okullar il genelinde tatil edildiÇanakkale'de okullar il genelinde tatil edildiÇanakkale'de okullar il genelinde tatil edildiÇanakkale'de okullar il genelinde tatil edildi

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