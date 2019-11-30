HABER

Çanakkale’de silahlı soygun firarisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 19:49 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde önceki gün bir alışveriş merkezinde bir şahıs, kasiyere silah doğrultarak paraları alıp kaçtı.

Çanakkale’de silahlı soygun firarisi tutuklandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde önceki gün bir alışveriş merkezinde bir şahıs, kasiyere silah doğrultarak paraları alıp kaçtı. 3 gün sonra Çanakkale’nin Kepez ilçesinde yakalanan zanlı bu akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde Biga ilçesinin İstiklal Mahallesi Mücteba Şallı Sokak’ta bir alışveriş merkezinde silahlı bir soygun yaşanırken korku dolu anlarda, müşteri kılığında alışveriş merkezine giren ve bir süre reyonların arasında dolanan 23 yaşındaki A.A. daha sonra kasaların olduğu bölüme ilerleyerek kasiyere silah doğrultup paraları istemişti. Soyguncu şahıs daha sonra da bir miktar parayı aldıktan sonra kaçtı.
Silahla soygun yaptıktan sonra kayıplara karışan A.A., Biga Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünün yoğun çalışması sonucu Çanakkale’nin Kepez ilçesinde bulunan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi girişinde bir aracın içinde kıskıvrak yakalandı.
Olayın firarisi A.A. ve kaçmasına yardımcı olan araç sahibi, yakalanarak gözaltına alındı. Soygunda kullanılan kurusıkı tabanca da Biga’ya bağlı Gümüşçay beldesinde gece yarısı çalışma yapan polis ekiplerince bulundu. Biga Adliyesine çıkarılan şahıslardan araç sahibi denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakılırken zanlı A.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERGönül Yazar: Rüzgar bana bağırıyor, azarlıyor...Gönül Yazar: Rüzgar bana bağırıyor, azarlıyor...
Saylak’tan Marmaris’teki gıda zehirlenmesi hakkında açıklamasıSaylak’tan Marmaris’teki gıda zehirlenmesi hakkında açıklaması
Düzce'de fındık bahçesinde pat pat kazası: 1 ölüDüzce'de fındık bahçesinde pat pat kazası: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun sözlerine övgü

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun sözlerine övgü

Tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı

Tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Kadını bu halde gören telefona sarıldı gerçek sonra ortaya çıktı

Kadını bu halde gören telefona sarıldı gerçek sonra ortaya çıktı

Kan donduran olay! Fotoğraflar telefonundan çıktı

Kan donduran olay! Fotoğraflar telefonundan çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Ayşe Tuba Arslan öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunmuştu! HSK inceleme başlattı

HSK, Ayşe Tuba Arslan'ın ölümünde ihmal iddiasını inceleyecek

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

Çinli kadın ölü bulunmuştu! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

Çinli kadın ölü bulunmuştu! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: PKK/YPG’nin hain planı son anda önlendi

Bombalı saldırı girişimi son anda önlendi!

Miras kavgasında eniştesini öldürdü

Miras kavgasında eniştesini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.