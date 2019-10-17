Çanakkale'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili YPG/PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen, aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 6'sı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri ile iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

