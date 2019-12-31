HABER
  4. Çanakkale'de trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı

Çanakkale'de trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:12 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE?de meydana gelen trafik kazası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerasına yansıdı.

ÇANAKKALE?de meydana gelen trafik kazası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerasına yansıdı.
Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülere yansıyan kaza, Atikhisar Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geliyor. Kavşakta bir otomobil ile motosiklet çarpışıyor. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan yolcu yaralanırken, motosiklette hasar meydana geliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı görüntülerle sürücü ve yayaları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi
Zeytinburnu'nda yanan fabrika havadan fotoğraflandıZeytinburnu'nda yanan fabrika havadan fotoğraflandı
Avladığı 50 kiloluk balığı yılbaşı akşamı arkadaşları ile yiyecekAvladığı 50 kiloluk balığı yılbaşı akşamı arkadaşları ile yiyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tel Abyad'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu

Şanlıurfa'dan kahreden haber

Ankara'da otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti

Ankara'da feci kaza! 2 ölü

Ankara'da korkunç olay! Genç kadın bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Ankara'da korkunç olay!

Korkunç anlar! Kaldırımdaki kadına böyle çarptı

Korkunç anlar! Kaldırımdaki kadına...

Türk Akım Projesi 8 Ocak’ta açılıyor

Dev projenin açılış tarihi belli oldu

Büyükada’daki karantina ahırları görüntülendi

Özel izinle girildi! İlk kez görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.