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Çanakkale’de tüfekle vurdukları hayvanı çalan şahıslara suçüstü

02.03.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de tüfekle vurdukları hayvanı çalan şahıslara suçüstü

Çanakkale’de büyük ve küçükbaş hayvanı tüfekle vurduktan sonra çalan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada S.A.

Çanakkale’de büyük ve küçükbaş hayvanı tüfekle vurduktan sonra çalan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada S.A. ve E.K. isimli şahısların arazide başıboş gezen büyük ve küçükbaş hayvanları av tüfeği ile vurmak suretiyle çaldıklarının tespit edilmesi sonucu yapılan çalışmayla jandarma ekipleri S.A. ve E.K.’yi suçüstü yakaladı. Şahıslara ait traktörde yapılan aramada; 1 adet başından ateşli silah ile vurulmuş ve parçalanmış halde büyükbaş hayvan, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 adet av tüfeğine ait tek kurşun fişek, 1 adet boş fişek (Kartuş), 1 adet satır, 4 adet farklı ebatlarda bıçak ele geçirildi. Jandarmanın çalışması neticesinde büyükbaş hayvanın sahibi tespit edilerek, şüpheli iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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