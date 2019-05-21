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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 13:42 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda son 4 günde düzenlenen operasyonlarda 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 5, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan ise 2 şüpheli olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 8,02 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,87 gram metamfetamin ve 996 ecstasy ele geçirildi.
'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklamaÇanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

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