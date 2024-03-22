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  4. Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi! CHP'yi karıştıran 'para sayma' görüntüleri için ifadesi alındı

Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi! CHP'yi karıştıran 'para sayma' görüntüleri için ifadesi alındı

22.03.2024 13:45 | Son Güncelleme:
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, ardından ise eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye geldi.

Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi! CHP'yi karıştıran 'para sayma' görüntüleri için ifadesi alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bugün peş peşe ifadeler alındı. İlk olarak, görüntülerde yer aldığı tespit edilen ve ifadeye çağrılan CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

ISTANBUL--(EK-BILGI-VE-GORUNTUYLE)-CHP’D_29699 (2)

Savcılık katına çıkan Öksel, ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

ISTANBUL--(EK-BILGI-VE-GORUNTUYLE)-CHP’D_29699 (1)

ISTANBUL--(EK-BILGI-VE-GORUNTUYLE)-CHP’D_29699

KAFTANCIOĞLU'NUN DA İFADESİ ALINDI

Öksel'den saatler sonra ise eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye geldi.

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Basın mensuplarının "İfadeye vermeye geldiniz" demesi üzerine Kaftancıoğlu, "Beni özlemişsiniz herhalde. Çıkışta görüşürüz" yanıtını verdi.

ISTANBUL--CHP-ESKI-ISTANBUL-IL-BASKANI-C_29903

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.

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Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alındı.

Keleş, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklinde ifade verdi.

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Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Şüpheli Braka'nın da savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık." şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun şüpheli olarak ifadeye çağırıldığı öğrenildi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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