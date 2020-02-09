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Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2020 23:19 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yeniden Canan Kaftancıoğlu seçildi. Kaftancıoğlu'nun tek aday olduğu kongrede, kullanılan 571 oyun 510'u geçerli, 61'i geçersiz sayıldı.

Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanı oldu

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuşma yaptığı CHP İstanbul 37. Olağan İl Kongresi'ne, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun tek aday olduğu kongrede, kullanılan 571 oyun 510'u geçerli, 61'i geçersiz sayıldı.

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CANAN KAFTANCIOĞLU YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLDİ

Kaftancıoğlu, aldığı oylarla yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildi.

CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in Divan Başkanlığını üstlendiği kongrede, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri de belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı

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