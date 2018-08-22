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Canan Karatay açıkladı: Tehdit almadım ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 07:30 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Canan Karatay, Türkiye'de tartışılan gebelikte şeker yüklenmesi konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Şeker yüklenmesi testinin bebeğe zarar verdiği sözleri üzerine şikayet edilen Canan Karatay, tehdit almadığını ancak bu durum nedeniyle hekimlerin huzursuz olduğunu söyledi.

Canan Karatay açıkladı: Tehdit almadım ama...

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğü'nde "Türkiye'nin Nabzı" programında 'gebelikte şeker yüklemesi' ele alındı. Prof. Dr. Canan Karatay konuya dair Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Karatay, ''Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor" sözleri nedeniyle şikayet edilmişti. Bu konuya ilişkin, ''Şikayet edenler, suçlayanlar, araştıranlar ve soruşturanlar Jinekoloji Derneği hepsi aynı kişiler. Ceza verenler Jinekoloji Derneği, Tabipler Birliği. Algı operasyonu yaratanlar da Jinekoloji Derneği ve de Tabipler Birliği. Ne demek bu? Taraftar değiller mi taraftarlar. Dünyanın hiç bir yerinde mecbur kılınmıyor ki, yapılmıyor ki. Daha İngiltere'de yeni kraliçenin torunları doğdu. Prenslere prenseslere acaba yapıldı mı? Tabi ki yapılmadı. İsveç'te de yapılmadı. Böyle bir şey yok. Bunun başka yöntemleri var" dedi.

"TEHDİT ALMADIM"

"Tehdit alıyor musunuz?" sorusunu cevaplayan Karatay, "Hayır hiç bir tehdit almadım. Ama hekimler huzursuz oldu diye düşünüyorum. Çünkü şimdiye kadar uygulamışlar" ifadesini kullandı. "İddianızın arkasında mısınız?" sorusu üzerine Karatay, şöyle konuştu:

"Hayır iddia değil bu bir gerçek. Çünkü şeker yüklemesinde hamile olun olmayın düşüp bayılıyorsunuz. Hamile bir kişinin düşüp bayılması doğru mu? Bir sürü zararı olduğu biliniyor. Bu sistem tehlikeli bir sistem. Şeker başından beri tehlikeli. Eğer hamile kalmak istiyorsanız anne ve babanın 6 ay önce kendilerine iyi bakması lazım. Bu bütün dünyanın sağlık programı organizasyonudur. Ben bunu söylüyorum. Şeker yüklemesi son 10 yılda çıktı"

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Canan Karatay sağlık

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