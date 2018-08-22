Canan Karatay açıkladı: Tehdit almadım ama...

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğü'nde "Türkiye'nin Nabzı" programında 'gebelikte şeker yüklemesi' ele alındı. Prof. Dr. Canan Karatay konuya dair Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

Karatay, ''Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor" sözleri nedeniyle şikayet edilmişti. Bu konuya ilişkin, ''Şikayet edenler, suçlayanlar, araştıranlar ve soruşturanlar Jinekoloji Derneği hepsi aynı kişiler. Ceza verenler Jinekoloji Derneği, Tabipler Birliği. Algı operasyonu yaratanlar da Jinekoloji Derneği ve de Tabipler Birliği. Ne demek bu? Taraftar değiller mi taraftarlar. Dünyanın hiç bir yerinde mecbur kılınmıyor ki, yapılmıyor ki. Daha İngiltere'de yeni kraliçenin torunları doğdu. Prenslere prenseslere acaba yapıldı mı? Tabi ki yapılmadı. İsveç'te de yapılmadı. Böyle bir şey yok. Bunun başka yöntemleri var" dedi.

"TEHDİT ALMADIM"



"Tehdit alıyor musunuz?" sorusunu cevaplayan Karatay, "Hayır hiç bir tehdit almadım. Ama hekimler huzursuz oldu diye düşünüyorum. Çünkü şimdiye kadar uygulamışlar" ifadesini kullandı. "İddianızın arkasında mısınız?" sorusu üzerine Karatay, şöyle konuştu: