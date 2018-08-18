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Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.08.2018 22:14 | Son Güncelleme

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kırmızı etin, yağıyla beraber tüketildiğinde faydalı olduğunu belirterek, "İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz." dedi.

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Karatay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen kitap imzalama etkinliğinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramda, baklava ve börek tüketilmesini önermediğini söyledi.

BAKLAVAYI SADECE BİR DİLİM TÜKETİN

Lezzetli ve doğal olan her şeyin istenildiği kadar yenilebileceğini aktaran Karatay, baklava yenilecekse sadece bir dilim tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

"BOL BOL KUYRUK YAĞI KULLANIN"

Kurban Bayramına ilişkin de açıklamalarda bulunan Karatay, "Bol bol kuyruk yağını kullanabilirsiniz. Kırmızı et, yağıyla beraber yendiğinde faydalı, istediğiniz kadar yiyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

"MİSAFİRLİKTE ŞEKER YEMEYİN, BOL BOL KAHVE İÇİN"

Türk kahvesinin sağlıklı olduğuna dikkati çeken Karatay, "Kahve en güçlü antioksidandır, şekersiz olmak şartıyla. Misafirlikte şeker yemeyiniz, bol bol kahve içebilirsiniz. Yaz döneminde bol bol denize girip, güneşlenip D vitamini depolamalı. İleri yaşta görülen hastalıkların hiçbiri genetik değildir, hepsi önlenebilir hastalıklardır. Bu hastalıkların hiçbiri ilaç eksikliğinden değildir." diye konuştu.

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