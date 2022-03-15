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Canan Karatay püf noktalarını tek tek açıkladı! Kilo vermemek mümkün değil

15.03.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Obezite ile savaşta ülkemizde en çok sesi çıkan isimlerin başında olan Canan Karatay, sağlıklı bir bünye için sağlıklı bir diyet ve kilo kontrolüne büyük önem verilmesi gerektiğini her fırsatta vurguluyor. Son yılların en büyük sağlık sorunlarından olan obeziteye karşı etkili mücadele için yenilen yemek ve yiyeceklere dikkat edilmesi gerekiyor. Canan Karatay, sağlıklı bir diyetin püf noktalarını tek tek açıkladı...

Canan Karatay püf noktalarını tek tek açıkladı! Kilo vermemek mümkün değil

Modern çağın getirdiği obeziteye karşı sağlıklı kilo vermek isteyenlere sevindiren haber Canan Karatay'dan geldi. Son zamanlarda artan obeziteye karşı ünlü Doktor Canan Karatay, bir süredir katıldığı programlardan ve verdiği demeçlerden uyarı yapıyordu. Sağlıklı bir diyetin mümkün olduğunu belirten Dr. Canan Karatay püf noktalarını tek tek açıkladı.

CANAN KARATAY’DAN SAĞLIKLI DİYETİN PÜF NOKTALARI

Her gün mutlaka 40 ile 60 dakika arasında yürüyüş önerilen bu diyette yine her gün 8 ile 10 bardak arasında su içilmelidir. Diyet içerisinde hazırlanılan yemekler düşük ısıda ve uzun süre pişirilirken salatalara zeytinyağı, sirke ve limon suyu katılmalıdır.

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Alkollü ve gazlı içecekler ile birlikte hazır meyve sularının yasak olduğu Canan Karatay diyetinde ekmek, yapay tatlandırıcılar, pirinç ve patates gibi karbonhidratların tüketilmesi kesinlikle yasaktır.

Bunların yerine badem, fıstık, fındık veya ceviz gibi kuru yemişler alternatif olarak tüketilebilir. Canan Karatay diyetinde pirinç ve makarnanın da kesinlikle yasak olduğu diyette günde bir porsiyon meyve tüketilebilir. Yemek yapılırken ay çiçek yağı ile mısır özü yağlarının yerine sızma zeytinyağı ve tereyağının kullanımı tavsiye edilirken, yiyecekler zeytin, zeytinyağı ve kekik ile nane gibi ürünlerin yer aldığı bir kapta yenebilir.


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