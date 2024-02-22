Candaş Tolga Işık'ın sorusu gündem oldu! Bakan Özhaseki: İlk defa duyuyorum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tv100'de yayınlanan gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önca Konuştum programına katıldı. Özhaseki burada Erzincan'da yaşanan felakatle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Candaş Tolga Işık Bakan Özhaseki'ye "İliç'teki madenin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın direkt üzerinde olduğu doğru mu?" diye sordu. Bakan Mehmet Özhaseki ise soruyu, "İlk defa duyuyorum bunu ama ihbar kabul edip araştıracağım" sözleriyle yanıtladı.

6 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D'nin de içinde olduğu 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.





