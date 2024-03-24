Candaş Tolga Işık isyan etti: 'Ereköy'de müptezelin biri arkadaşımızı arkasından bıçakladı'

Gazeteci Candaş Tolga Işık bir arkadaşının başına gelen korkunç olayı Twitter hesabından paylaştı. Erenköy'de bir arkadaşının güpegündüz arkasından bıçaklandığını yazan Işık'ın paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı.

"RASTGELE İNSAN BIÇAKLANIYOR"

Işık paylaşımında "Erenköy'de müptezelin biri güpegündüz sokak ortasında durduk yere bir arkadaşımızı arkasından koşup bıçaklayıp yürüye yürüye uzaklaştı. İnanılır gibi değil çocuğun ne kimseyle bir mevzusu var ne husumeti, İstanbul'un göbeğinde rastgele insan bıçaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Erenköy'de müptezelin biri güpegündüz sokak ortasında durduk yere bir arkadaşımızı arkasından koşup bıçaklayıp yürüye yürüye uzaklaştı. İnanılır gibi değil çocuğun ne kimseyle bir mevsuzu var ne husumeti, İstanbul'un göbeğinde rastgele insan bıçaklanıyor. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) March 24, 2024







