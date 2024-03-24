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  4. Candaş Tolga Işık isyan etti: 'Ereköy'de müptezelin biri arkadaşımızı arkasından bıçakladı'

Candaş Tolga Işık isyan etti: 'Ereköy'de müptezelin biri arkadaşımızı arkasından bıçakladı'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
24.03.2024 19:14
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Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu. Işık, İstanbul Kadıköy'ün gözde semtlerinden Erenköy'de bir arkadaşının güpegündüz bir kişi tarafından arkasından bıçaklandığını belirterek isyan etti.

Candaş Tolga Işık isyan etti: 'Ereköy'de müptezelin biri arkadaşımızı arkasından bıçakladı'

Gazeteci Candaş Tolga Işık bir arkadaşının başına gelen korkunç olayı Twitter hesabından paylaştı. Erenköy'de bir arkadaşının güpegündüz arkasından bıçaklandığını yazan Işık'ın paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı.

"RASTGELE İNSAN BIÇAKLANIYOR"

Işık paylaşımında "Erenköy'de müptezelin biri güpegündüz sokak ortasında durduk yere bir arkadaşımızı arkasından koşup bıçaklayıp yürüye yürüye uzaklaştı. İnanılır gibi değil çocuğun ne kimseyle bir mevzusu var ne husumeti, İstanbul'un göbeğinde rastgele insan bıçaklanıyor." ifadelerini kullandı.


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