HABER

Çankaya’da Kurban Bayramı öncesi eğitim semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:10 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların doğru bilgilenmesi için "Kurban Kesiminde Dikkat Edilecek Hususlar ve Hijyen Kuralları" başlıklı seminer düzenledi.Çankaya Belediyesi, 11 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Çankaya’da Kurban Bayramı öncesi eğitim semineri

Çankaya Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların doğru bilgilenmesi için "Kurban Kesiminde Dikkat Edilecek Hususlar ve Hijyen Kuralları" başlıklı seminer düzenledi.
Çankaya Belediyesi, 11 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Belediye son olarak yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların doğru bilgilenmesi için "Kurban Kesiminde Dikkat Edilecek Hususlar ve Hijyen Kuralları" başlıklı seminer düzenledi. Başkanlık binasındaki Mali Hizmetler Salonu’nda gerçekleşen seminere Ankara Üniversitesi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ konuşmacı olarak katıldı.
Seminerde ilk söz alan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ bu yıl Kurban Bayramı’nda yaklaşık 750 bin büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvanın kurban edileceğine dikkat çekerken, kurban seçimi, doğru kesimi ve taşınması hakkında bilgiler verdi. Kurban kesimi ve sonrasında pek çok yanlışın yapıldığını vurgulayan Yalçındağ, "Kurbanın kesildikten hemen sonra parçalanarak poşetlere konması çok yanlış bir uygulama. Hayvan henüz sıcakken poşete konması etin bozulmasına ve sonucunda gıda zehirlenmesine yol açıyor. Kurban soğuduktan sonra parçalara ayrılmalı ve hava alan temiz, uygun bezler içinde taşınmalıdır" bilgisini verdi.
Her yıl kurban etlerinin en az yüzde 10’unun düzgün olmayan kesim ve kötü hijyen nedeniyle atıldığını söyleyen Yalçındağ, kurban kesiminin ehil ellerce yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Satın alma süreci önemli
Ankara Üniversitesi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli de kurban seçerken dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekerken, "Kurban kesimi konusunda yapılması gereken en önemli iş, hayvanın satın alınırken gerekli sağlık kontrollerinden geçip geçmediğini araştırmaktır. Çünkü alınacak kurbanlığın uzman bir veteriner kontrolünden geçmesi büyük önem taşır. Gerekli sağlık kontrolleri yapılmayan kurbanlıklar ile oluşacak temas ise kişilere, kist, tüberküloz, kuduz, şarbon, hidatik, brusella, teniyoz ve toksoplazmozis gibi bulaşıcı hastalıkların geçmesine neden olabilir" diye konuştu.

Hijyen koşulları sağlanmalı
Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık ise kurban kesimi sonrası hijyen koşullarının sağlanmasının önemine dikkat çekti. Kurban kesiminde hayvanların sağlıklı olmasının tek başına yeterli bir durum olmadığını söyleyen Artık, "Besin kaynaklı 250’den fazla zehirlenme ve mikrobiyel hastalık mevcuttur. Bu tarz hastalıklar genellikle et ve et ürünlerinin tüketilmesi sonucu meydana gelir. Bu sebeple etleri keserken ve saklarken çok dikkatli olunmalıdır. Kesim yapılacak yer uygunsuz ve hijyen kurallarına uyumlu değilse kesim sırasında çevreye birçok mikroorganizma yayılabilir. Özellikle mantar-paraziter, viral ve bakteriyel hastalıklar kolaylıkla insana bulaşabilir. Bu hastalıklar genellikle et yenilirken, taşınırken veya hazırlanırken direkt olarak vücuda geçer. Bu nedenle etler hijyen kurallarına göre temizlenmelidir" dedi.

Uygulamalı anlatıldı
Seminerin ardından Federasyonu Başkan Yalçındağ, kurban etinin kesilmesi ve etlerin doğru çıkarılmasını uygulamalı olarak anlattı. Kurbanın kesiminin doğrularını katılımcılarla paylaşan Yalçındağ, "Etler kesildikten hemen sonra tüketilmemelidir. Kurban eti tüketilmeden önce en az 12 saat buzdolabında dinlendirilmelidir. Çünkü hazımsızlık başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabilir" diye konuştu.

Çankaya’da Kurban Bayramı öncesi eğitim semineri

Çankaya’da Kurban Bayramı öncesi eğitim semineri

PARTNERBu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek Bu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek
Yozgat POMEM’de 730 polis adayı mezun olduYozgat POMEM’de 730 polis adayı mezun oldu
Bakan Pakdemirli: Gençliği toprakla, fidanlarla buluşturmamız lazımBakan Pakdemirli: Gençliği toprakla, fidanlarla buluşturmamız lazım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Dönmez: 'Yavuz' Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Mahkemeden emsal karar! 'AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu'

AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu

Marmaris'te adaya terk edilen eşek kurtarıldı

Ada didik didik aranmıştı! Sevindiren haber bugün geldi

Trafiğe kapalı çekirdek yolunu görenler şaşkına dönüyor

Yer: Bursa! Görenler şaşkına dönüyor

Kurban Bayramı için ülkesine dönen Suriyeli sayısı 33 bini buldu

Sayıları 33 bini buldu

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.