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  4. Çankırı'da korkunç kaza! 3’ü ağır 8 kişi yaralandı

Çankırı'da korkunç kaza! 3’ü ağır 8 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 19:52 | Son Güncelleme

Çankırı’da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 8 kişi yaralandı.

Çankırı'da korkunç kaza! 3’ü ağır 8 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Ankara-Çankırı karayolu Tüney köyü mevkiinde meydana geldi. Aynı istikamette seyreden Yasemin Ç. (38) idaresindeki otomobil ile Mustafa Ş. (61) idaresindeki traktör çarpıştı.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada şoförlerin yanı sıra Şeymanur Ç. (17), Müzeyyen Ç. (69), Arif Ç. (67) ile traktörde bulunan Döndü Ş. (62), Hasan Ş. (44) ve Emirhan Ş. (12) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Döndü Ş., Arif ve Müzeyyen Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ankara-Çankırı karayolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, araçlar tali yola yönlendirildi. (İHA)

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