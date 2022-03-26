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  4. Çankırı'da köylülerin ihbarıyla harekete geçildi! 6 ev boşaltıldı

Çankırı'da köylülerin ihbarıyla harekete geçildi! 6 ev boşaltıldı

26.03.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da toprak kayması nedeniyle bir araç garajı yıkıldı. Bölgede risk altındaki 6 ev tahliye edildi. Köylülerin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, olay yerine sevk edildi. AFAD ekiplerince yapılan incelemede 3'ü aktif olarak kullanılan 6 evin daha risk altında olduğu tespit edildi.

Çankırı'da köylülerin ihbarıyla harekete geçildi! 6 ev boşaltıldı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Akhasan köyünde, Turan Ç.'nin yazlık olarak kullandığı evin bulunduğu alanda, gündüz saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Kayan zemin nedeniyle evin bitişiğindeki araç garajı yıkıldı. Boş olan evin duvarlarında da derin yarıklar oluştu.

6 EV RİSK ALTINDA

Köylülerin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, olay yerine sevk edildi. AFAD ekiplerince yapılan incelemede 3'ü aktif olarak kullanılan 6 evin daha risk altında olduğu tespit edildi. Evlerdekiler tahliye edilirken, bölgedeki inceleme sürdürülüyor.

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(DHA)

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Çankırı
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