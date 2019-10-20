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Çankırı'da '10'uncu İstiklal Yolu Yürüyüşü'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 16:26 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da, Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda, '10'uncu İstiklal Yolu Yürüyüşü' yapıldı.

Çankırı'da '10'uncu İstiklal Yolu Yürüyüşü'

Ramazan SARICI/ÇANKIRI (Ilgaz), (DHA) - ÇANKIRI'da, Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda, '10'uncu İstiklal Yolu Yürüyüşü' yapıldı.
İnebolu ilçesinden Ankara'ya kadar uzanan İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen etkinliğin Çankırı- Ilgaz bölümündeki son gününde, kent sakinleri ve öğrenciler, Üçoluk Jandarma Karakolu'nda bir araya geldi. Burada toplananlar, Kıyısın köyüne kadar 5 kilometrelik yolda, kağnı ve marşlar eşliğinde yürüdü. Etkinlik sonunda konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bu yolun önemini genç nesillere anlatmak istediklerini söyledi. Akbaşoğlu, "100 yıl önce Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde burada bulunanlar, İnebolu-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı-Ankara hattından insan ve silah sevkiyatıyla 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek bu cennet vatanı düşman işgalinden kurtarmak suretiyle bizlere emanet ettiler. Biz de bugün bu emanete ilelebet sahip çıkacağımızın nişanesi olarak bu İstiklal Yolu'nu istikbal yolu yapmak suretiyle o günleri tekrar yaşamaya çalıştık" dedi.
Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş da Türk tarihinin sayısız kahramanlıklarla dolu olduğunu belirterek, "Şüphesiz ki bu destanların da en önemlisi ve en büyüğü Kurtuluş Savaşı destanıdır. Bu destanının son cümlesi de cumhuriyetin ilan edilmesidir. Kurtuluş Savaşı mücadelemizde çok başarılı öyküler var. Bugün burada toplanmamıza vesile olan İstiklal Yolu, bu başarılı hikayelerden biridir. Burası kurtuluş mücadelesinin önemli bölümüdür. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Çankırı'da '10'uncu İstiklal Yolu Yürüyüşü'Çankırı'da '10'uncu İstiklal Yolu Yürüyüşü'Çankırı'da '10'uncu İstiklal Yolu Yürüyüşü'Çankırı'da '10'uncu İstiklal Yolu Yürüyüşü'

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