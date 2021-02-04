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  4. Çankırı’da araması bulunan 3 kişi tutuklandı

Çankırı’da araması bulunan 3 kişi tutuklandı

04.02.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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Çankırı’da çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişiden 3’ü tutuklandı.Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde suçların engellenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarına sürüyor.

Çankırı’da çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişiden 3’ü tutuklandı.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde suçların engellenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarına sürüyor. Polisin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde haklarında silahlı tehdit, hırsızlık, fuhuş, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi çeşitli suçlarından arama kaydı bulunan 9 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli kişi ise alınan ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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