Çankırı’da cep telefonu çalan hırsız, Karabük’te yakalandı

Çankırı ilinin Eldivan ilçesinde cep telefonu çalarak kaçan şüpheli yapılan çalışmalar sonucunda jandarma ekiplerince Karabük’te yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 3 gün önce E.T isimli şüpheli Çankırı Eldivan İlçesi Aile Sağlık Merkezi’nden telefon çalarak kaçtı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından şüphelinin aracı ile Karabük’e kaçtığı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı. Karabük-Eskipazar karayolu Cildikısık Tüneli mevki’inde durdurulan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi.

