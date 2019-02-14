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Çankırı'da dağda mahsur kalan köpek bulunamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 19:30 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da, kanyonda mahsur kaldığı ihbarı yapılan köpek, AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmasına rağmen bulunamadı.

Çankırı'da dağda mahsur kalan köpek bulunamadı

Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, kanyonda mahsur kaldığı ihbarı yapılan köpek, AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmasına rağmen bulunamadı. Köpeğin, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden kurtulmuş olabileceği belirtildi.
Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayan bir kişi, Deveyolu mevkisinde dağın yamacında köpeğin mahsur kaldığı ihbarında bulundu. Köpeğin, yamaçta mahsur kaldığı bölgede çekildiği ileri sürülen fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle köpeğe yaklaşamadı. Bunun üzerine AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Drone ile köpeğin bulunduğu nokta tespit edilmesine rağmen ekipler, zor arazi koşulları nedeniyle köpeğin bulunduğu yere ulaşamadı. 6 kişilik Motorlu Arama Kurtarma ekibi ile 5 kişilik gönüllü dağcı ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de aramalara katıldı. Akşam saatlerinde köpeğin görüntülendiği yere ulaşıldı. Ancak köpek bulunamadı. Köpeğin kendi çabasıyla bulunduğu yerden kurtulduğu tahmin edilirken, arama çalışmaları sonlandırıldı.
Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Kurucu Onur Kurulu Başkanı Şebnem Aslan, "Dün akşam saat 17.30 sıralarında sahada görülen köpeğin bugün ne ölüsüne ne de dirisine rastlayamadık. Bu arada bölgede bulunan evlerden köpeği ilk gören ve ihbar eden bir vatandaşımız bizi aradı ve köpeğin akşam saatlerinde alandan çıktığını gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ezan sesini bekledik. Köpek ezan okunurken uluyormuş. Ezanı bekledik köpek çıkmadı. Yetkililerle civar köylere giderek köpeği tespite çalışacağız" dedi.

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Çankırı'da dağda mahsur kalan köpek bulunamadıÇankırı'da dağda mahsur kalan köpek bulunamadı

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