Çankırı'da kablo çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Çankırı'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilgaz ve Yapraklı ilçelerinde telefon kablosu hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler H.T, M.Ç. ve Y.K'yi kabloları çaldıkları öne sürülen araçla yakaladı.

Araçta yapılan aramada demir kesme makası ve kesilmiş 2 bin 400 metre bakır telefon kablosu ele geçirildi.

Zanlılardan H.T. ve M.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

