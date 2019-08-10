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Çankırı'da kaçak kazı ve dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 17:24 | Son Güncelleme

Kaçak kazı yaptığı iddia edilen 4 kişi ile hayvan dolandırıcılığına karıştığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı

Çankırı'da kaçak kazı ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları teknik takip sonucu kaçak kazı yaptığı belirlenen F.Ö, Y.M, S.Ç. ve Z.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kazılarda kullandıkları bir jeneratör, bir hilti, bir define arama çubuğu ile muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise çevre illerden gelerek il ve ilçelerden aldıkları 61 büyükbaş hayvanın parasını ödemediği iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada olaya karıştığı iddia edilen S.B, İ.H.E, H.E, M.A. ve B.A. yakalandı.

İki farklı operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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çankırı dolandırıcılık Jandarma kaçak kazı

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