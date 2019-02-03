HABER

Çankırı'da kar üzerinde piknik keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 18:21 | Son Güncelleme

Ilgaz Dağı'ndaki Kadınçayırı Tabiat Parkı'nda vatandaşlar, karda piknik yaparak hafta sonunun tadını çıkardı

Ilgaz Dağı'ndaki Kadınçayırı Tabiat Parkı, hafta sonunda çok sayıda vatandaşı ağırladı.

Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki tabiat parkına gelenler, kar üzerinde mangal yaparken çocuklar da kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Ankara'dan ailesiyle piknik yapmak için Kadınçayırı Tabiat Parkı'na gelen Fikret Akbaş, kar üzerinde piknik yapmanın ayrı bir keyfi olduğunu söyledi.

Hem doğal güzelliği hem de verilen hizmetten memnun kaldıklarını belirten Akbaş, "Burası çok güzel bir yer, gerçekten çok memnun kaldık. Hem hizmet hem de doğal güzelliğinden dolayı burayı tercih ediyoruz. Buraya daha önce bahar zamanı gelmiştim. Kar üzerinde piknik yapmak da çok güzel oluyor." dedi.

Torunlarıyla hem mangal yaptıklarını hem de kartopu oynadıklarını anlatan Akbaş, çok güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Ailesiyle pikniğe gelen Recep Demirel de kışın mangalın daha güzel olduğunu kaydetti.

Her mevsimin kendine göre güzelliği olduğunu vurgulayan Demirel, "Ankara'dan buraya yaklaşık iki saatte gelinebiliyor. Buranın doğası çok güzel. Çocuklarımla karın üzerinde, çamların arasında gayet güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

PARTNERDünyayı sarsan fotoğraflar peş peşe geldiDünyayı sarsan fotoğraflar peş peşe geldi
Çocuklarla birlikte öğrenci andının okunmasını istedilerÇocuklarla birlikte öğrenci andının okunmasını istediler
Üsküdar'da tadilat sırasında çatıda yangın çıktıÜsküdar'da tadilat sırasında çatıda yangın çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı ılgaz Kadınçayırı Tabiat Parkı Kar üzerinde piknik Mangal

En Çok Okunan Haberler

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!

Boğaziçili o soruyu bilemedi!

Boğaziçili o soruyu bilemedi!

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de herkes kayıp gençleri arıyor!

Bir il seferber oldu! Herkes onları arıyor

Yakalanan PKK’lı Baghestani'nin sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...

Dün yakalanmıştı! Sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Oraya akın ediyorlar!

Oraya akın ediyorlar!

Bitlis'te çatıdan düşen kar kafeyi çökertti: 1 ölü, 7 yaralı

Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!

Müge Anlı'nın programında her şeyi anlatmıştı! 7 yıl sonra yakalandı, detaylar kan dondurdu

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.