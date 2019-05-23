Çankırı'da öğretmenin darbedilmesi protesto edildi

Çankırı'da, bir öğretmenin öğrenci velisi tarafından darbedilmesine tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Kucaklama Taşı'nda bir araya gelen öğretmenler, Türk bayrağı ile "Şiddete dur de", "Öğretmenine değer ver", "Eğitimciye şiddete dur de" yazılı pankartlar taşıyarak Karatekin Parkı'na kadar yürüdü.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, burada yaptığı konuşmada, öğretmenin darbedilmesini şiddetle kınadığını söyledi.

Saldırıya maruz kalan öğretmene "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çakırcı, "Aybüke öğretmenlerimizi, Necmettin Yılmaz öğretmenlerimizi teröre şehit verdik. Maalesef vandalların, saldırganların saldırıları sonucu Ayhan öğretmenlerimizi de şehit verdik." dedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi olarak şiddet olaylarının yaşanmaması için Öğretmen Meslek Kanunu'nun bir an önce destek kanunu olarak çıkarılması gerektiğini anlatan Ramazan Çakırcı, şunları kaydetti:

"Böyle bir düzenleme olmazsa, şiddeti önleyici tedbirler almazsak bu saldırılar devam edecek görünüyor. Bu saldırıların önüne geçmemiz için mutlaka bu yasayı bir an önce hükümetin çıkarması gerekiyor. Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi lazım. Disiplin yönetmeliğindeki aksaklıkların da bir an önce giderilmesi gerekiyor. Çünkü bu yaşananların birçoğunun ana müsebbibi, disiplin yönetmeliğindeki aksaklıklardır."