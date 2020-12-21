HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çankırı’da ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi

Çankırı’da ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi

21.12.2020 13:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çankırı’da ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçlularla mücadelesini sürdürüyor.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçlularla mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, Kızılırmak ilçesine bağlı Çatalelma köyü Deliağıl mevkisinde bir ağıl ve eklentilerinde aramalarda bulundu. Çalışmalarda birer adet ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ile fişek ele geçirildi.
Söz konusu şahıslar R.Ö. ve O.Ö. hakkında ilgili kanunlara muhalefet suçundan toplamda 2 bin 452 TL idari yaptırım para cezası uygulandı. Ele geçirilen av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve 9 adet fişek ise muhafaza altına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
100 milyonluk ikramiye kuyruğu100 milyonluk ikramiye kuyruğu
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyorMilyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de bekçiye saldırdı

Bu sefer de bekçiye saldırdı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Koronavirüs testi pozitif çıktı, dolandırıldı!

Koronavirüs testi pozitif çıktı, dolandırıldı!

Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu

100 milyonluk ikramiye kuyruğu

POMEM 8 bin polis alımı başvurusu son gün... Polislik başvurusu nasıl yapılır? 27. Dönem POMEM başvuru şartları ve ücreti nedir?

Son başvuru günü bugün!

Denizli'de Atatürk büstü ve Türk bayrağına çirkin saldırı

Atatürk büstü ve Türk bayrağına çirkin saldırı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Ekrem İmamoğlu'ndan barajlardaki su seviyesine ilişkin kritik açıklama

İmamoğlu'ndan barajlardaki su seviyesine ilişkin kritik açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.