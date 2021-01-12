KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Canlandırıcı cilt maskesi tarifi! Elma ve zeytinyağının gücü birleşince...

Canlandırıcı cilt maskesi tarifi! Elma ve zeytinyağının gücü birleşince...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.01.2021 11:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevsimler soğuktan daha yüksek sıcaklıklara doğru değişirken, cilde büyük bir özen göstermek önemlidir! Cildinizin biraz dinlenmeye ve gençleşmeye ihtiyacı varsa, mutlaka sizin için hazırladığımız canlandırıcı cilt maskesi tarifini denemelisiniz.

İhtiyacınız olan tüm ev yapımı yüz maskesi malzemeleri mutfak dolabınızda gizlice saklanıyor. Bununla birlikte yakın zamanda yapılan bir anket çalışmasına göre kadınların yüzde 83'ü kendi güzellik ürünlerini yapıyor. Listenin başında ise ev yapımı yüz maskeleri geliyor.

Cildinizi besleyecek ve canlandıracak bu tarifte elmanın ferahlatan etkisinden faydalanacaksınız. İşte canlandırıcı cilt maskesi tarifi.

CANLANDIRICI CİLT MASKESİ TARİFİ

Canlandırıcı cilt maskesi hazırlamak için bir kaç meyveden faydalanılabilir.

Kabuklarıyla rendelenmiş 1 yemek kaşığı elma bir kaseye alınır. Ardından 2 çay kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı ilave edilir, güzelce karıştırılır.

Canlandırıcı maskelerin en önemli özelliği, peeling uygulamasıyla birlikte gitmeleridir. Elma rendeleri parmak uçlarına alınır, yüze hafifçe bir baskı uygulayarak ve masaj yaparak tüm yüze uygulama yapılır. Arzu edilirse çene, boyun ve dekolte bölgesine uygulanabilir. Bu uygulama takriben 5-6 dakika sürecektir.

BU MASKEYİ MUTLAKA GECE YAPIN

Ardından 15 dakika beklenilmelidir, bu süre içerisinde hafif karıncalanmalar hissedebilirsiniz. 15 dakikanın sonunda soğuk suyla cilt arındırılır. Maden suyuyla tonik uygulaması yapılabilir, üzerine gece kremi sürülür. Bu maskenin mutlaka gece yapılması gerekmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Pul pul dökülmeye son!Pul pul dökülmeye son!
Fibroadenom ne anlama gelir? Belirtileri ve tedavisi Fibroadenom ne anlama gelir? Belirtileri ve tedavisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni kanalı

Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni kanalı

Mağazalarda yanına yaklaşılmıyor! Çare elimizin altındaymış...

Mağazalarda yanına yaklaşılmıyor! Çare elimizin altındaymış...

Bu zamana kadar hep hamur işlerinde kullandık ama...

Bu zamana kadar hep hamur işlerinde kullandık ama...

Covid-19 pozitifseniz daha fazla emzirin! Çünkü…

Covid-19 pozitifseniz daha fazla emzirin! Çünkü…

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sorun böyle gideriliyor! Ev ödevinde mastürbasyon ve...

Sorun böyle gideriliyor! Ev ödevinde mastürbasyon ve...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sırrını açıkladı: '51 yaşındayım 21 yaşımdan beri...'

Sırrını açıkladı: '51 yaşındayım 21 yaşımdan beri...'

Dünyanın en güzel yüzü seçildi! 19 yaşındaki model...

Dünyanın en güzel yüzü seçildi! 19 yaşındaki model...

Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar

Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar

Diğer Haberler

Kırışıklığı önlemek için cilt maskesi nasıl yapılır? Gençleştiren yumurta akı maskesi!

Gençleştiren yumurta akı maskesi!

Güneş lekelerinden kurtulmak için cilt maskesi nasıl yapılır? Karbonat beyazlatırken...

Güneş lekelerinden kurtulmak için cilt maskesi nasıl yapılır? Karbonat beyazlatırken...

Kuru ciltler için cilt maskesi nasıl yapılır? Pul pul dökülmeye son! Sütün özelliğine dikkat!

Pul pul dökülmeye son!

Sivilceli ciltler için cilt maskesi nasıl yapılır? Maden suyunun etkisiyle...

Sivilceli ciltler için cilt maskesi nasıl yapılır? Maden suyunun etkisiyle...

Yağlı ciltler için nasıl cilt maskesi yapılır? Kil ve balın mucize etkisi!

Yağlı ciltler için nasıl cilt maskesi yapılır? Kil ve balın mucize etkisi!

Yaş maya maskesi nasıl yapılır, faydaları nelerdir? 10 yaş gençleştiriyor!

Bu zamana kadar hep hamur işlerinde kullandık ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.