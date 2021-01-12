Canlandırıcı cilt maskesi tarifi! Elma ve zeytinyağının gücü birleşince...

İhtiyacınız olan tüm ev yapımı yüz maskesi malzemeleri mutfak dolabınızda gizlice saklanıyor. Bununla birlikte yakın zamanda yapılan bir anket çalışmasına göre kadınların yüzde 83'ü kendi güzellik ürünlerini yapıyor. Listenin başında ise ev yapımı yüz maskeleri geliyor.

Cildinizi besleyecek ve canlandıracak bu tarifte elmanın ferahlatan etkisinden faydalanacaksınız. İşte canlandırıcı cilt maskesi tarifi.

CANLANDIRICI CİLT MASKESİ TARİFİ

Canlandırıcı cilt maskesi hazırlamak için bir kaç meyveden faydalanılabilir.

Kabuklarıyla rendelenmiş 1 yemek kaşığı elma bir kaseye alınır. Ardından 2 çay kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı ilave edilir, güzelce karıştırılır.

Canlandırıcı maskelerin en önemli özelliği, peeling uygulamasıyla birlikte gitmeleridir. Elma rendeleri parmak uçlarına alınır, yüze hafifçe bir baskı uygulayarak ve masaj yaparak tüm yüze uygulama yapılır. Arzu edilirse çene, boyun ve dekolte bölgesine uygulanabilir. Bu uygulama takriben 5-6 dakika sürecektir.

BU MASKEYİ MUTLAKA GECE YAPIN

Ardından 15 dakika beklenilmelidir, bu süre içerisinde hafif karıncalanmalar hissedebilirsiniz. 15 dakikanın sonunda soğuk suyla cilt arındırılır. Maden suyuyla tonik uygulaması yapılabilir, üzerine gece kremi sürülür. Bu maskenin mutlaka gece yapılması gerekmektedir.



