HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Canları sıkılan çocuklar kurdukları Survivor parkuruyla doyasıya eğlendi

Canları sıkılan çocuklar kurdukları Survivor parkuruyla doyasıya eğlendi

08.02.2021 10:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kısıtlamadan dolayı canları sıkılan çocuklar, evlerinin bahçesine kendi imkanlarıyla kurdukları Survivor parkurunda hem yarıştılar hem de doyasıya eğlendiler. Aile büyüklerinin de dahil olduğu yarışlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Düziçi ilçesine bağlı Alibozlu köyünde yaşayan çocuklar, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında canları sıkılınca televizyonda yayınlanan Survivor yarışma programından esinlenerek kendi imkanlarıyla evlerinin bahçelerine Survivor parkuru kurdular. Aile büyüklerinin de dahil olduğu oyunlarda ortaya renkli görüntüler çıkarken, çocuklar hedefe ulaşabilmek için var güçleri ile kıyasıya mücadele ettiler. Hem yarışan hem de doyasıya eğlenen çocuklar kısıtlama sürecinde canları sıkıldıkları için böyle bir aktivite yaptıklarını söylediler.

Birinci olabilmek için kıyasıya mücadele eden çocuklar, “Okullarımız tatil, kısıtlama nedeniyle evde canımız sıkıldı. Kendi imkanlarımızla evimizin bahçesine Survivor parkı kurduk. Arkadaşlarımızla yarışarak eğleniyoruz” dediler.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
Boğaz kuruluğu ile doktora başvurdu, bakın içinden ne çıktıBoğaz kuruluğu ile doktora başvurdu, bakın içinden ne çıktı
Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?

En Çok Okunan Haberler

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

Bülent Arınç: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

Bülent Arınç: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Bir zamanlar saraylarda beslenen sultan tavuğunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Bir zamanlar saraylarda besleniyordu! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Boğaz kuruluğu nedeniyle doktora başvurdu, içinden kulaklık çıktı!

Boğaz kuruluğu ile doktora başvurdu, bakın içinden ne çıktı

Sürü halinde dolaşan köpeklerin saldırısına uğrayan kadın büyük korku yaşadı

Yolda yürürken büyük korku yaşadı

Annesinin doğum günü için ayı kostümü giyip Taksim'de dolaştı

İlginç anlar! Onu görenler şaştı kaldı

'Yerli Ironman' ismiyle anılıyor! Yapay zeka ve sesli komutla çalışan zırh tasarladı

Orijinalinin neredeyse aynısı: Karşınızda 'yerli Ironman'

Bursa'da şoke eden görüntüler! Koronavirüsü hiçe sayıp sokak düğünü düzenlediler

Görüntüler şoke etti! Virüsü yok saydılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.