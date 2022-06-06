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  4. Canlarına tak etti! İran'da emekliler sokaklara döküldü

Canlarına tak etti! İran'da emekliler sokaklara döküldü

06.06.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da binlerce emekli, ülkenin farklı kentlerinde maaşlarına zam istedikleri için sokaklara döküldü. Gösteri düzenleyen insanlar maaşlarına ve sosyal haklarına iyileştirme talep etti. Artan enflasyon sebebiyle devleti eleştiren göstericiler yetkililerden sorunlara çözüm talep etti.

Canlarına tak etti! İran'da emekliler sokaklara döküldü

İranlı emekliler "maaşlarının artırılması ve sosyal haklarının iyileştirilmesi" için gösteri düzenledi. Ülkenin farklı bölgelerinde bir araya gelen insanlar, devleti sorunlara çözüm üretmeye davet etti.

İYİLEŞTİRME İSTEDİLER

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın haberine göre, binlerce emekli Meşhed, Tebriz, İsfahan, Kirmanşah, Ahvaz, Loristan, Kazvin, Kerec, Geylan gibi birçok şehirde Sosyal Güvenlik Kurumu binaları önünde toplandı ve maaşlarının ve sosyal haklarının iyileştirilmesini talep etti.

'MİLLETİN BELASI'

Başkent Tahran'da Meclis binası önünde toplanan göstericiler, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Çalışma Bakanı Huccetullah Abdulmeliki aleyhine sloganlar attılar ve "Enflasyon, pahalılık milletin belası" ve "Ne Meclis, ne de devlet milleti düşünüyor" yazılı pankartlar taşıdılar.

İran'da yoksulluk sınırının altında maaş aldıklarını söyleyen emekliler, zaman zaman protestolar düzenleyerek yetkililerden sorunlarını çözmelerini istiyor.

(AA)

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İran
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