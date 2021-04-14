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Canlarını hiçe saydılar! Yürekleri ağza getiren görüntü

14.04.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ölüme davetiye çıkaran gençlerin yaptıkları 'pes' dedirtti. Kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen gençler canlarını hiçe saydı. Tehlikeli yolculuk diğer sürücüler tarafından kare kare görüntülendi.

Canlarını hiçe saydılar! Yürekleri ağza getiren görüntü

Antalya’da patenli gençlerin tehlikeli yolculukları kameralara yansımaya devam ediyor. Kepez'in Namık Kemal Bulvarı üzerinde patenleri ile hareket halinde olan 3 genç, yokuşu çıkmakta zorlanınca yoldan geçen bir kamyonetin arkasında tutundu.

KAMYONETİN ARKASINDAN SARKTI

Gençlerden birisi kamyonetin arkasından sarkarak korku dolu anlar yaşattı. Gençlerin ölüme davetiye çıkardığı tehlikeli anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bir süre daha davranışlarında devam eden geçler, daha sonra gözlerden kayboldu.

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İHA


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antalya

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