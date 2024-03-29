Canlı Ağrı seçim sonuçları! Ağrı'da yerel seçimi Mehmet Salih Aydın mı Hazal Aras mı kazanacak?

Aylardır beklenen gün geldi çattı. Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi Ağrı'daki vatandaşlar da Ağrı seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Ağrı seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.
Ağrı'da yarışın Mehmet Salih Aydın ile Hazal Aras arasında geçmesi bekleniyor. 2019 seçimlerinde AK Partili Savcı Sayan yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.
Ağrı seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.
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