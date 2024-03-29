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  4. Canlı Ağrı seçim sonuçları! Ağrı'da yerel seçimi Mehmet Salih Aydın mı Hazal Aras mı kazanacak?

Canlı Ağrı seçim sonuçları! Ağrı'da yerel seçimi Mehmet Salih Aydın mı Hazal Aras mı kazanacak?

29.03.2024 15:21
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31 Mart yerel seçimlerine artık saatler kaldı. Pazar günü Ağrı'da seçim heyecanı yaşanacak. Seçimlerde AK Parti'nin adayı Mehmet Salih Aydın mı yoksa DEM Parti'nin adayı Hazal Aras mı avantajlı? Pazar akşamı Ağrı'da seçim sonuçları yakından takip edilecek.

Canlı Ağrı seçim sonuçları! Ağrı'da yerel seçimi Mehmet Salih Aydın mı Hazal Aras mı kazanacak?

Aylardır beklenen gün geldi çattı. Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi Ağrı'daki vatandaşlar da Ağrı seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Ağrı seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.

Ağrı'da yarışın Mehmet Salih Aydın ile Hazal Aras arasında geçmesi bekleniyor. 2019 seçimlerinde AK Partili Savcı Sayan yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Ağrı seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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