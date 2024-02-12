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Canlı bağlantıdaki o an dikkat çekmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı'ya böyle sordu: 'O nasıl oluyor?'

12.02.2024 18:47 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk Türk astronot Alper Gezeravcı bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Peki, sen o Dragon'un içerisinde benle konuşmayı bitirdikten sonra yukarıya doğru bir çıkış oldu. O nasıl oluyor?" dedi. Gezeravcı ise Erdoğan'ın sorusuna "Zaten ayaklarımla tutunuyordum bir yerde, herhangi bir yere gitmemek için. Sadece ayak uçlarımla küçük bir hareketle yukarıya ivme kazandım" yanıtını verdi.

Canlı bağlantıdaki o an dikkat çekmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı'ya böyle sordu: 'O nasıl oluyor?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen Alper Gezeravcı ve ailesini, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

ERDOĞAN'A TAKDİM ETTİ

Kabulde, Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu" yazan peçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Gezeravcı, Türk bayrağını takdiminde, "Sayın Cumhurbaşkanım, 29 Nisan 2023'te halkımızın da büyük teveccüh gösterdiği İstanbul'daki TEKNOFEST'te bütün halkımızın huzurunda hem bizleri milletimize anons etmiştiniz hem de bu kutsal emaneti bize teslim etmiştiniz. Vermiş olduğunuz bu kutsal emanetle kendimizi orada çok daha güçlü hissettik. Bizim yukarıya taşıdığımız değil, bizi yukarıya taşıyan bayrağımızla görevi orada icra etme şansına nail olduk. Açmış olduğunuz gelecek nesillerimiz için ilham kaynağı olacak bu yolda, bizlere sağlamış olduğunuz bu imkanlar için bütün Türkiye adına sizlere müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

"GERİSİ GELECEK İNŞALLAH"

Erdoğan ise bayrağı aldığı sırada, "Bu şimdi bizim uzaylı bayrağımız. Uzayda Türk bayrağı." esprisini yaparak, "Gerisi gelecek inşallah." dedi.

"MİNİCİK BİR HAVA SİRKÜLASYONU BİLE..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 22 Ocak'taki canlı bağlantı görüşmesini anlatan Gezeravcı, "Kendinizi bıraktığınız anda aslında istasyonun içerisinde hiçbir hava sirkülasyonu olmasa bulunduğunuz yerde sabit kalmanız gerekiyor. Yerden bir miktar yüksekteyseniz orada kalırsınız. Ama o minicik hava sirkülasyonu bile, tabiri caizse birisinin ağzından üflediği nefes dahi sizi hareket ettirecek ivme kazandırıyor. O kadar ağırlıksızsınız." diye konuştu.

Gezeravcı, canlı bağlantı sırasında kendisi yukarıya doğru giderken mikrofonun neden aşağıya doğru gittiğinin sorgulandığını dünyaya dönüşünün ardından öğrendiğini ifade ederek, "O mikrofon, elimin ivmesiyle elimden çıktığı için hangi ivmeyi kazandıysa onu devam ettirir. Buna mukavemet gösterecek bir yer çekimi yok, buna mukavemet gösterip o ivmeyi durduracak bir hava kütlesi yok." dedi.

O ANLARI ANLATTI

Erdoğan'ın "Peki, sen o Dragon'un içerisinde benle konuşmayı bitirdikten sonra yukarıya doğru bir çıkış oldu. O nasıl oluyor?" sorusuna ise Gezeravcı, "Zaten ayaklarımla tutunuyordum bir yerde, herhangi bir yere gitmemek için. Sadece ayak uçlarımla küçük bir hareketle yukarıya ivme kazandım." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Gezeravcı'ya "İsteyerek mi yaptınız onu?" diye sordu. Gezeravcı, "Evet." cevabını verdi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan alper gezeravcı
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