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  4. Canlı Bilecik seçim sonuçları! Bilecik seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Mustafa Yaman mı CHP adayı Melek Mızrak Subaşı mı İYİ Parti adayı Göksel Aydın mı kazanacak?

Canlı Bilecik seçim sonuçları! Bilecik seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Mustafa Yaman mı CHP adayı Melek Mızrak Subaşı mı İYİ Parti adayı Göksel Aydın mı kazanacak?

29.03.2024 14:53
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Yerel seçim sonuçları haftanın en çok aranan konu başlıkları arasında yer alıyor, bununla doğru orantılı olarak Bilecik seçim sonuçları da Bilecikliler tarafından sonucu merakla beklenen yerler arasında! Bilecik'te AK Parti'nin adayı Mustafa Yaman mı CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı mı yoksa İYİ Parti'nin adayı Göksel Aydın mı seçimi kazanacak?

Canlı Bilecik seçim sonuçları! Bilecik seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Mustafa Yaman mı CHP adayı Melek Mızrak Subaşı mı İYİ Parti adayı Göksel Aydın mı kazanacak?

Partiler seçim öncesi adaylarını belirledi ve çalışmalarını artık tamamladı. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Bilecik seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bilecik'teki seçim yarışı Mustafa Yaman, Melek Mızrak Subaşı ve Göksel Aydın arasında geçecek. Tuzla seçim sonuçları hakkındaki tüm detayları Mynet'te bulabileceksiniz.

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları, Bilecik seçim sonuçları Mynet'te olacak. Balıkesir'de Mustafa Yaman AK Parti tarafından, Melek Mızrak Subaşı CHP tarafından ve Göksel Aydın İYİ Parti tarafından Bilecik Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

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Yerel Seçim 2024


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