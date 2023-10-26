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    4. Canlı canlı yediği ahtapotun boğazına sıkışıp boğulması sonucu hayatını kaybetti! Tabakta hâlâ ahapotun bacakları hareket ediyordu

    Canlı canlı yediği ahtapotun boğazına sıkışıp boğulması sonucu hayatını kaybetti! Tabakta hâlâ ahapotun bacakları hareket ediyordu

    26.10.2023 08:02 | Son Güncelleme:
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    Güney Kore'nin Gwangju kentinde yaşayan 82 yaşındaki adam yediği canlı ahtapotun bir parçasının boğazına sıkışması sonucunda boğularak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 82 yaşındaki adamın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

    Güney Kore'nin güneydeki Gwangju şehrinde 82 yaşındaki bir adam san-nakji olarak bilinen yerel lezzeti deniyordu. Korea Herald'ın haberine göre, bu yerel lezzette ahtapot canlıyken dilimleniyor ve üzerine susam yağı serpilerek servis ediliyordu. Yemek yenmeye başlandığında ahtapotun bacaklarının tabakta hâlâ hareket ettiği belirtildi. 82 yaşındaki adam canlı ahtapotu yediği sırada bir parçasının boğazına kaçması sonucunda hayatını kaybetti.

    KALP KRİZİ GEÇİRDİ

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    82 yaşındaki adamın boğulmak üzereyken kalp krizi geçirdiği ve olay yerine gelen sağlık ekipleri ile hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayın sonrasında yerel lezzet yeniden riski nedeniyle tartışmalara neden oldu. Yemek yiyenlere genellikle kıvrılan uzantıları daha küçük parçalara ayırmaları ve yutmadan önce iyice çiğnemeleri tavsiye edilir.

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    Anahtar Kelimeler:
    Güney Kore ahtapot

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