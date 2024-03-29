Canlı Mardin seçim sonuçları! Mardin seçim sonuçlarında AK Parti adayı Abdullah Erin mi, DEM parti adayı Ahmet Türk mü önde?

Mardin seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean takip edilebilecek. İşte Mardin seçim sonuçlarına dair tüm detaylar...

MARDİN SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak.

Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesini 208.854 alınan oy ve %56.24 oy oranı ile HDP adayı Ahmet Türk kazanmıştı. Türk'ün görevden alınması ardından Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediye başkanlığı görevini üstlenmiştir.

AK PARTİ ADAYI ABDULLAH ERİN KİMDİR?

1969 yılında Mardin, Gölbaşı’nda doğan Abdullah Erin, 1986 yılında Midyat Lisesini tamamladıktan sonra 1991 yılında 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden ikincilikle mezun olmuştur.

1992 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak mesleğe başlamıştır. Kaymakam adaylığı döneminde, İngiltere'de üniversite ve dil okullarında genel İngilizce ve sosyal politika üzerine çalışmıştır. Bu nedenle uluslararası deneyimi vardır.

DEM PARTİ ADAYI AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942'de Mardin'de doğdu. Siyasi hayatı ağabeyi Abdürrahim Türk'ün öldürülmesiyle başladı.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde meclise bağımsız milletvekili olarak giren Ahmet Türk, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. 2016 yılının Ocak ayında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" sıuçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ahmet Türk, 17 Kasım 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştır. 21 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınan Ahmet Türk, 24 Kasım 2016 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiştir. 19 Ağustos 2019 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyım atanmıştır.





