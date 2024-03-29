HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Canlı Mardin seçim sonuçları! Mardin seçim sonuçlarında AK Parti adayı Abdullah Erin mi, DEM parti adayı Ahmet Türk mü önde?

Canlı Mardin seçim sonuçları! Mardin seçim sonuçlarında AK Parti adayı Abdullah Erin mi, DEM parti adayı Ahmet Türk mü önde?

29.03.2024 15:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandığa gidecek. 61 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde sandıklar 17.00’da kapanacak ve oy sayım işlemleri başlayacak. Mardin seçim sonuçları da bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. Mardin yerel seçimlerinde AK Parti adayı Abdullah Erin mi, DEM parti adayı Ahmet Türk mü avantajlı? İşte tüm merak edilenler...

Canlı Mardin seçim sonuçları! Mardin seçim sonuçlarında AK Parti adayı Abdullah Erin mi, DEM parti adayı Ahmet Türk mü önde?

Mardin seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean takip edilebilecek. İşte Mardin seçim sonuçlarına dair tüm detaylar...

MARDİN SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak.

Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesini 208.854 alınan oy ve %56.24 oy oranı ile HDP adayı Ahmet Türk kazanmıştı. Türk'ün görevden alınması ardından Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediye başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Abdullah Erin

AK PARTİ ADAYI ABDULLAH ERİN KİMDİR?

1969 yılında Mardin, Gölbaşı’nda doğan Abdullah Erin, 1986 yılında Midyat Lisesini tamamladıktan sonra 1991 yılında 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden ikincilikle mezun olmuştur.

1992 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak mesleğe başlamıştır. Kaymakam adaylığı döneminde, İngiltere'de üniversite ve dil okullarında genel İngilizce ve sosyal politika üzerine çalışmıştır. Bu nedenle uluslararası deneyimi vardır.

Ahmet Türk

DEM PARTİ ADAYI AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942'de Mardin'de doğdu. Siyasi hayatı ağabeyi Abdürrahim Türk'ün öldürülmesiyle başladı.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde meclise bağımsız milletvekili olarak giren Ahmet Türk, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. 2016 yılının Ocak ayında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" sıuçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ahmet Türk, 17 Kasım 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştır. 21 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınan Ahmet Türk, 24 Kasım 2016 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiştir. 19 Ağustos 2019 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyım atanmıştır.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Norveç vatandaşı, Alanya'daki evinde ölü bulunduNorveç vatandaşı, Alanya'daki evinde ölü bulundu
CANLI | Samsun seçim sonuçları: Samsun'da seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Halit Doğan mı CHP'li Cevat Öncü mü?CANLI | Samsun seçim sonuçları: Samsun'da seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Halit Doğan mı CHP'li Cevat Öncü mü?
Canlı Kırşehir seçim sonuçları!Canlı Kırşehir seçim sonuçları!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Türk mardin seçim sonuçları Seçim sonuçları canlı izle Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

İmamoğlu'nu kendi sloganıyla hedef aldı

İmamoğlu'nu kendi sloganıyla hedef aldı

Ligden çekilmeyi görüştüler! Kritik toplantı gece saatlerine kadar sürdü... İşte çıkan karar!

Ligden çekilmeyi görüştüler! Kritik toplantı gece saatlerine kadar sürdü... İşte çıkan karar!

Kazı sırasında ortaya çıktı! Yer: Hatay... Ekiplere haber verildi

Kazı sırasında ortaya çıktı! Yer: Hatay... Ekiplere haber verildi

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.