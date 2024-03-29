Canlı Niğde seçim sonuçları! Niğde seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Emrah Özdemir mi CHP adayı Hulus Özen mi kazanacak?

Partiler seçim öncesi adaylarını belirledi ve çalışmalarını artık tamamladı. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Niğde seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Niğde'deki seçim yarışı mevcut başkan ve AK Parti'nin adayı Emrah Özdemir ile CHP adayı Hulus Özen arasında geçecek. Niğde seçim sonuçları hakkındaki tüm detayları Mynet'te bulabileceksiniz.

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları, Niğde seçim sonuçları Mynet'te olacak. Niğde'de Emrah Özdemir, 2019'daki seçimlerden galibiyetle ayrılmıştı. 2024 yerel seçimlerinde de yeniden AK Parti tarafından Niğde Belediye Başkanlığına aday gösterildi. Hulus Özen ise CHP tarafından Niğde'de ilk kez Niğde Belediye Başkanlığına aday gösterildi.







