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  4. CANLI | Siirt seçim sonuçları: Siirt'te seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Ekrem Olğaç mı DEM Partili Sofya Alağaş mı?

CANLI | Siirt seçim sonuçları: Siirt'te seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Ekrem Olğaç mı DEM Partili Sofya Alağaş mı?

29.03.2024 16:07
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Türkiye'nin uzun süredir gündemini belirleyen seçim artık kapıda. 31 Mart yerel seçimleri için Siirt'te de heyecan yaşanıyor. Rekabette öne çıkan adaylardan AK Partili Ekrem Olğaç mı önde DEM Partili Sofya Alağaş mı?

CANLI | Siirt seçim sonuçları: Siirt'te seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Ekrem Olğaç mı DEM Partili Sofya Alağaş mı?

81 ilde seçim sandıkları kuruldu, vatandaş tercihini kullanmak üzere sandık başına gidecek. Siirt'ten çıkacak sonuçlar da ilgiyle takip ediliyor. Siirt seçim sonuçlarını anlık olarak Mynet'ten takip edebilirsiniz.

31 Mart 2024 yerel seçimleri için Siirt'ten birçok parti aday gösterdi.

Rekabet ise iki aday arasında yoğunlaştı. AK Parti, aday olarak Ekrem Olğaç'ı gösterdi.

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DEM Parti'nin adayı ise Sofya Alağaş oldu.

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Siirt Büyükşehir Belediyesi başkan adayları arasında İYİ Parti'den Osman Aydar, Yeniden Refah Partisi'nden Umut Bardak da var.

SİİRT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KEMAL KIZILKAYA KİMDİR?

Siirt Büyükşehir Belediye Başkanı Kemal Kızılkaya kayyım olarak atanmıştı. Eskişehir nüfusuna kayıtlı olup, 1975 yılında dünyaya gelmiştir. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamlamıştır. Noterlik Belgesi sahibidir. Ayrıca Hukuk Uyuşmazlıkları alanında Uzman Arabuluculuk unvanı bulunmaktadır. İngiltere’nin Exeter Üniversitesinde yabancı dil eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yönetim Bilimleri Ana Bilim dalında Yüksek Lisans ( Master ), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında Doktora ( PhD ) eğitimini tamamlamıştır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim, konferans ve çalışma ziyaretlerine katılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde Hukuk, Kamu Yönetimi ve Yönetim Bilimleri alanında Misafir Öğretim Görevlisi olarak konferans ve dersler vermiştir. Yönetim bilimleri alanında yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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