HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. CANLI | Sinop seçim sonuçları: Sinop'ta seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Yakup Üçüncüoğlu mu CHP'li Metin Gürbüz mü?

CANLI | Sinop seçim sonuçları: Sinop'ta seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Yakup Üçüncüoğlu mu CHP'li Metin Gürbüz mü?

29.03.2024 16:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçim sürecinde sona gelindi, artık sandığa gidip oy kullanma vakti! 81 ilde olduğu gibi Sinop'ta da seçim sandıkları kuruldu. Sinop Büyükşehir Belediyesi yarışında iki aday öne çıkıyor. Peki Yakup Üçüncüoğlu mu önde CHP'li Metin Gürbüz mü?

CANLI | Sinop seçim sonuçları: Sinop'ta seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Yakup Üçüncüoğlu mu CHP'li Metin Gürbüz mü?

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine kilitlendi. Seçim heyecanı Karadeniz illerinde yüksek, haliyle Sinop'ta da rekabeti kimin kazanacağı merak konusu. Sinop'ta 2024 seçim sonuçlarını Mynet'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.

mg

Sinop'un mevcut büyükşehir belediye başkanı CHP'li Barış Ayhan. 31 Mart seçimlerinde ise CHP, Metin Gürbüz'ü adaylaştırdı.

METİN GÜRBÜZ KİMDİR?

Metin Gürbüz, 1967 yılında Sinop'ta doğdu, İlk, orta ve lise eğitimini Sinop'ta tamamlayan Gürbüz, İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulundan mezun oldu. Devlet Su İşlerinde 32 yıl kamu hizmetinin ardından belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa eden Gürbüz, Sinop'ta faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinde de yöneticilik yaptı. Gürbüz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

yü

AK Parti'den ise Yakup Üçüncüoğlu Sinop Büyükşehir Belediyesi başkan adayı gösterildi.

YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU KİMDİR?

Sinop'ta 1967'de dünyaya gelen Üçüncüoğlu, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünde eğitim gördü. Birçok spor federasyonunda üst kurul delegeliği görevini yürütmekte olan Üçüncüoğlu, Türk Kızılay Sinop Şubesi, Türk Hava Kurumu (THK) Sinop Şubesi gibi sivil toplum örgütlerinin yönetimlerinde bulundu. AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevinde bulunan Üçüncüoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Sinop İl Genel Meclis Üyesi seçildi. Üçüncüoğlu, evli ve üç çocuk babası.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı Ordu seçim sonuçları! Ordu seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler mi CHP adayı Zekai Sana mı İYİ Parti adayı Enver Yılmaz mı kazanacak?Canlı Ordu seçim sonuçları! Ordu seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler mi CHP adayı Zekai Sana mı İYİ Parti adayı Enver Yılmaz mı kazanacak?
CANLI | Sivas seçim sonuçları: Sivas'ta seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Hilmi Bilgin mi CHP'li Tacettin Kepenek mi?CANLI | Sivas seçim sonuçları: Sivas'ta seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Hilmi Bilgin mi CHP'li Tacettin Kepenek mi?
İzmir'de seçim sonuçları nasıl olacak?İzmir'de seçim sonuçları nasıl olacak?
Anahtar Kelimeler:
Sinop Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

'Burası Antalya, rezalet' diyerek isyan etti! O anları gündem oldu

'Burası Antalya, rezalet' diyerek isyan etti! O anları gündem oldu

İmamoğlu'nu kendi sloganıyla hedef aldı

İmamoğlu'nu kendi sloganıyla hedef aldı

Kazı sırasında ortaya çıktı! Yer: Hatay... Ekiplere haber verildi

Kazı sırasında ortaya çıktı! Yer: Hatay... Ekiplere haber verildi

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.