CANLI | Sinop seçim sonuçları: Sinop'ta seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Yakup Üçüncüoğlu mu CHP'li Metin Gürbüz mü?

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine kilitlendi. Seçim heyecanı Karadeniz illerinde yüksek, haliyle Sinop'ta da rekabeti kimin kazanacağı merak konusu. Sinop'ta 2024 seçim sonuçlarını Mynet'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.

Sinop'un mevcut büyükşehir belediye başkanı CHP'li Barış Ayhan. 31 Mart seçimlerinde ise CHP, Metin Gürbüz'ü adaylaştırdı.

METİN GÜRBÜZ KİMDİR?

Metin Gürbüz, 1967 yılında Sinop'ta doğdu, İlk, orta ve lise eğitimini Sinop'ta tamamlayan Gürbüz, İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulundan mezun oldu. Devlet Su İşlerinde 32 yıl kamu hizmetinin ardından belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa eden Gürbüz, Sinop'ta faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinde de yöneticilik yaptı. Gürbüz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK Parti'den ise Yakup Üçüncüoğlu Sinop Büyükşehir Belediyesi başkan adayı gösterildi.

YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU KİMDİR?

Sinop'ta 1967'de dünyaya gelen Üçüncüoğlu, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünde eğitim gördü. Birçok spor federasyonunda üst kurul delegeliği görevini yürütmekte olan Üçüncüoğlu, Türk Kızılay Sinop Şubesi, Türk Hava Kurumu (THK) Sinop Şubesi gibi sivil toplum örgütlerinin yönetimlerinde bulundu. AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevinde bulunan Üçüncüoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Sinop İl Genel Meclis Üyesi seçildi. Üçüncüoğlu, evli ve üç çocuk babası.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





